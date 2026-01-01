サイレンを鳴らしながら走る救急車、救急隊員に囲まれながらストレッチャーで建物から車内に運ばれる人物――。こうした光景を家のご近所や街中でご覧になったことはないだろうか。救急車が停車しているところで、火事や交通事故が起こっているわけではない場合、心筋梗塞や脳梗塞や脳出血で救急搬送されていることが多い。これらの病は死亡するリスクが高く、しかも前触れもなく急に発症する。日ごろからの生活スタイルを把握しておく必要がある。【取材・文＝中川淳一郎】

2025年4月、埼玉県の西側の奥地で行われた花見の後に宿泊先のホテルで意識が朦朧とし、そのまま緊急搬送され、脳出血と診断された都内在住の男性K氏（63）。彼は12月末、花見を共にした地元の人々と8ヶ月ぶりの再会を果たしたが、誰もが彼の生還を喜んだ。

一時期、歩くこともままならなかったK氏だが、この日は電車で埼玉までやってきた。帰りは妻が車で迎えに来てくれることになっていたが、電車に乗ること、駅近くのなじみの居酒屋まで歩くことも重要なリハビリとなるとのこと。予め電車の到着時刻を筆者は伝えられていたが、駅から300メートルの居酒屋までは10分かかるだろうとの予測だった。通常は3分もあれば着く距離だが、それだけまだ回復していないのか、と不安がよぎった。

だが、居酒屋の扉を開けるとすでにK氏はカウンターに座っており、花見に参加した仲間2人もいた。3人とも満面の笑顔だったため、回復が順調であることが窺え、一安心。会話も以前とほぼ変わらず、舌がもつれたり、何を言ってるのか分からないということはなかった。そんなK氏の脳出血発症時の様子と、その後の入院生活、退院後の生活について話を聞いた。なお、K氏は60歳で仕事は辞めている。

―発症当時の様子を教えてください。

その前にまず、脳出血とは何かという話ですが、広い意味での「脳卒中」があり、その中に脳の血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血とくも膜下出血があります。花見でしこたま酒を飲んだ後、ホテルに帰ったら頭がぼーっとし、体がふらふらしてきて、これはちょっとヤバいなと思いました。もちろん酒を大量に飲んだ後に気分がよく頭がぼーっとしたり、足がふらついたりすることはあるものの、それまでに経験したことのないぼーっと状態＆ふらふら状態だったのです。

そんな状況ながらフロントに電話をし、救急車を呼んでもらいました。動けるうちに動かなくてはならない……、とエレベーターに乗り1階へ。エレベーターを降りる瞬間ぐらいまでの記憶はありましたが、その後ストレッチャーに乗ってから記憶はないです。そこから先は何も覚えていない。

いかに以前と近いところに持って行けるか

――手術をしたのですか。

手術はせず、点滴で抗浮腫剤と降圧剤を入れました。点滴終了後は、内服で出血を抑える薬、血圧を下げる薬を体内に入れました。発症から2週間ほどの危険な「急性期」は、ICU（集中治療室）に2日間、ICUよりは軽いHCU（高度治療室）が3日、それから一般病棟に移りました。埼玉の病院には18日間入院し、そこから地元の病院に転院し、その後回復期へと向かったのです。私は脳の左側から出血したため、右半身が麻痺しました。

それから降圧剤を含めた内服治療をし、リハビリをする病院での生活が始まりました。私は9月、150日間の入院生活を終え退院しました。入院期間には決まりがあり、高次脳機能障害がある人は180日入院でき、それより軽症の患者は150日までです。私はその期限ぎりぎりまで入院できました。これが「回復期」で入院しながらリハビリを受けられる期間となります。

――退院おめでとうございます。その後はいかがですか。

退院後に気を付けることとして、医師からは水分の重要性を強調されました。一日1.5リットルの水を飲み、血圧には常に注意しなさいと言われた。そのため、塩分など、血圧が高くなるような食べ物は控えた方がいいとのこと。呑兵衛の私ですから、もじもじしながら「酒はいかがでしょうか……？」と聞いたら「人並みでお願いします」と苦笑しながら言われました。

さて、発症から8ヶ月経ち、幸い今は歩けるようになりました。一人で電車に乗り、乗り換えもできます。駅ではエレベーターを使うようにしていますが、随分と回復はできたなと思っています。しかし、歩けるようになるまでが大変でした。歩く段階に移行するため、スクワットをして麻痺側に足の感覚を思いださせるのです。その後歩行訓練をし、自力で歩けるようにしていくのです。

4月の発症前の歩行状態を10とした場合、現在は6ですかね。完全には戻らないと思います。ただ、人によって回復度合いはまったく違うので、いかに以前と近いところに持って行けるか、というのが日々の生活態様も含めての目標になります。

日々の生活スタイルの見直しを

――とにかく、命が助かってよかったです。

ありがとうございます。今回、埼玉までは行けました。年末は家族で台湾に行きますが、これもリハビリです。私流のリハビリは、近くて楽しいところへ行き、少しずつ遠くへ行く。台湾の次は2月にタイへ行き、4月にヨーロッパへ行きます。段階を踏んでリハビリを進めている感じですね。

さて、こんな状況なわけだが、気になるのが費用だ。K氏は初期の頃はICUに入るなど多額の費用がかかったが、これは最高額が決まっている高額療養費制度に助けられた。その後は自己負担は3割負担で月に10万円ぐらいだった。医療費が約5万5000円で、4万5000円が食費となっている。現在は週3回のリハビリ中だが、4月から12月までかかった費用は約130万円だ。

――脳出血に至った理由は何だと思いますか。

私の場合、ほぼ毎日サウナへ行っていたんですよ。実際、発症した花見の日も、サウナに1時間近く入った後、花見で酒をしこたま飲んでホテルに帰った。脳出血とサウナの関連性は知られており、これと酒、普段からの高血圧ぎみの体調が影響したのかと思っています。

年末は一年を振り返る良い時期だ。日々の生活スタイルで見直すべきものに何かあるかを、考えたいものである。

