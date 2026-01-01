◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日 群馬県庁発着7区間100キロ）

高崎市役所から伊勢崎市役所までの2区（21・9キロ）で驚異の22人抜きを演じたサンベルクスのルーキー・吉田響（創価大出）が「最高でした！」と笑顔でレースを振り返った。

ルーキーながら区間新記録の1時間1分1秒で区間賞を獲得。チームも4時間47分51秒の5位でフィニッシュし「駅伝のおかげでここまで成長できている。チーム目標の8位以内を達成できてうれしい」と達成感を口にした。

ごぼう抜きを展開する中で「一番うれしかったのは、10キロすぎに憧れの鈴木芽吹さん（トヨタ自動車）と走れたこと」と明かした。同じ地元・静岡出身のランナー。給水の際には「響、（水を）ちょうだい」「響、（水を）いる？」と声をかけられたことを明かし「いやあ、格好良かったっす！」と振り返った。「差をつけて走れたのは自信になった」と手応えも語った。

昨年の箱根駅伝で花の2区を日本人最速記録をマーク。プロランナーとして駅伝だけでなく「マラソン日本新記録」やトレイルランと3刀流で活動中。マラソンは2〜3月のレース参戦を視野に入れているという。「結果で恩返しできてうれしい。ここで満足するのではなく、26年の新たなスタート。駅伝、マラソン、トレイル。この3つで結果出していけるように頑張りたい」と決意を新たにした。