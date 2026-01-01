元日の国旗掲揚式 花蓮出身の歌手、洪水災害で活躍のボランティアに感謝／台湾
（台北中央社）台北市の総統府前で1日早朝、元日恒例の国旗掲揚式が行われた。雨の降る中、多くの市民が会場に集まった。医療従事者らがリードする国歌斉唱に続き、総統府の中央塔上部に国旗が掲揚された。
式典では台北市立第一女子高校楽儀旗隊（マーチングバンド・儀仗隊・カラーガード）や医療従事者らが結成したバンド「玫瑰墓楽団」、国防部（国防省）三軍儀仗隊などによるパフォーマンスも披露された。
また昨年9月に洪水災害に見舞われた東部・花蓮県光復郷出身のアロ・カリティン・パチラル（阿洛‧卡力亭‧巴奇辣）さんが地元の人々と共に、被災地で活躍したボランティアに感謝の思いを込めた歌を届けた。
その後、頼清徳（らいせいとく）総統や蕭美琴（しょうびきん）副総統らが国旗を手に入場。頼総統は卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）や韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）らと握手を交わした。
式典には最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）も出席したが、頼総統とは離れた位置に立ち、接触は見られなかった。
（郭建伸／編集：齊藤啓介）
