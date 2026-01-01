冷え込み厳しい元日 防府市では初日の出を見る人や初詣客でにぎわう
新年のスタートとなった1日、県内は天候に恵まれ防府市では初日の出を見たり、初詣をしたりする人たちでにぎわいました。
1日朝は、厳しい寒さとなりましたが、防府市の大平山山頂では、初日の出を見ようと多くの人たちが集まっていました。
午前7時20分ごろ、心待ちにしていた初日の出のときが訪れました。
集まった人たちはゆっくりと時間を楽しんだり、スマートフォンで写真に収めたりして1年のスタートを心に刻んでいました。
「こんなにまぶしいとは思っていなかったです」
「今年も一緒に見れて良かったなと思います」
「すごい神秘的でどんどん上がっていくのに2人でめっちゃ興奮して楽しめました」
「馬みたいに疾走感のある一年にしたいと思います」
「最後の6年生の（サッカー）大会でトロフィーを獲ること。ことしも頑張るぞ！おー！」
一方、防府天満宮では家族や友だちなどと訪れた初詣客でにぎわっていました。
訪れた人は新年の願い事をしたりおみくじを引いたりしてことし1年への思いを膨らませていました。
（初詣客）
「ウマのように駆け回る1年になると思います」
「勉強頑張りたい！」
「テストで100点取りたい」
「上の子が高3なので進路進学があるのでいい人生になってくれたら」
「勉強には関係ないことお願いしました。部活のコンクールでちょっとでもいい賞が取れるようにと」
防府天満宮は学問の神様＝菅原道真公が祀られていることもあり高校や大学など合格祈願をする受験生の姿も多く見られました。
（受験生）
「志望大学に受かるようにと思って書いた受験で苦しかった分いっぱい楽しみたい」
防府天満宮では正月三が日でおよそ45万人の初詣客を見込んでいるということです。