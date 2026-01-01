受験生は正月も関係ありません。学習塾の昴では、「正月特訓」と銘打った特別授業が行われています。



（内田直之キャスター）

「日々是鍛錬。年末年始も関係なく勉強に励んもうとしているのが受験生のみなさんです。正月休み返上で教室に集まっています。まもなく授業が始まろうとしています」



年末30日から年明け2日までの正月特訓。県内8つの教室で中学3年の受験生およそ900人が参加しています。





（講師）「わざわざ正月をつぶしてここにきて勉強している。何のために？理解をした上で行動して欲しい。遊びにきているわけじゃないよね」本番を想定し時間を区切って繰り返し問題を解きます。朝9時から夕方5時まで行われ昼食は、学習塾が準備した弁当が提供されます。（受験生）「正月まで勉強したくないという気持ちはあるが受験に向けてあと少し。今頑張らなくていつ頑張るんだろう」正月休み返上は先生も変わりません。指導にも熱がこもります。（昴 受験ラサール・金田広幸 教室長）「4日間、みっちり年末年始授業をして頑張らせます。健康第一で力をつけてくれよという気持ちでいっぱい」正月気分を吹き飛ばし頑張り抜いた達成感は自信になるはず。受験本番に向けて気を引き締めていました。