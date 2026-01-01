元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が1月1日に自身のインスタグラムを更新し、夫との年越しショットを公開した。

「大晦日 30、31日の2日間、片付け掃除に明け暮れた時間。完璧には程遠く、目指していたことの最低限はできたかな。いや〜腰がパンパン。でも気持ちが良い！」と2022年に再婚した夫とリビングでくつろぐ2ショットを投稿。

「夜は夫の仕事帰りを待って20時半ごろからやっと落ち着いて2人でごはん。今年も大晦日の夜のごはんは@kuchibue.daikanyamaからの年越し蕎麦。そして久々に暖炉に火もいれて過ごしました」と年越しそばを前に柔らかい笑みを浮かべる夫婦ショットも披露した。

「2025年ありがとうございました。2026年が笑顔と希望に満ち溢れる年でありますように」とメッセージ。フォロワーからは「何か本当に穏やかな素敵なお二人ですね 理想の夫婦の絵のよう」「和やか〜いつも公ちゃんをひっそり応援してます」などのコメントが届いた。

伊達さんは22年9月、同年1月に再婚したと報告。その後出演したテレビ番組で「都内の中華料理店で統括支配人をしてます」と夫の仕事を紹介している。