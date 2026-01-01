人気声優楠木ともり（26）が1日、X（旧ツイッター）を更新。結婚することを報告した。相手は「学生の頃からお付き合いしている方」だという。

楠木は直筆の書面を掲載し、「新年 明けましておめでとうございます」と書き出した。

「ひとつご報告がございます」と告げて「私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました。芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします」と伝えた。

今後については「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております」とし、ファンらへ向けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく 誠心誠意取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程 何卒よろしくお願いいたします！」とつづった。

楠木は22年に指定難病の「エーラス・ダンロス症候群（関節型）」と闘っていることを公表。23年3月、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の優木せつ菜役を降板した。昨年は「劇場版プロジェクトセカイ壊れたセカイと歌えないミク」や、「劇場版 チェンソーマン レゼ篇」マキマ役で人気を得ている。