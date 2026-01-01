杉浦太陽＆辻希美夫婦、家族で豪華おせち「品数すごい」「理想のお正月」
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の杉浦太陽が1日、自身のInstagramを更新。家族で豪華なおせち料理を囲んだ写真を公開した。
【写真】辻ちゃんファミリー「品数すごい」豪華おせち
杉浦は「明けましておめでとうございます 2026年も杉浦ファミリーをよろしくお願いします」と挨拶。「みんなでワイワイなお正月」とつづり、重箱に綺麗に詰め合わされた筑前煮や紅白かまぼこ、海老などの豪華おせち料理を家族で囲んでいる写真を公開した。さらに妻でタレントの辻希美との2ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「品数すごい」「理想のお正月」「美味しそう」「家族仲良くてほっこり」などと反響が寄せられている。
2人は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃんファミリー「品数すごい」豪華おせち
◆杉浦太陽、おせち料理公開
杉浦は「明けましておめでとうございます 2026年も杉浦ファミリーをよろしくお願いします」と挨拶。「みんなでワイワイなお正月」とつづり、重箱に綺麗に詰め合わされた筑前煮や紅白かまぼこ、海老などの豪華おせち料理を家族で囲んでいる写真を公開した。さらに妻でタレントの辻希美との2ショットなども投稿している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数すごい」「理想のお正月」「美味しそう」「家族仲良くてほっこり」などと反響が寄せられている。
2人は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】