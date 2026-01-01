人気俳優、長澤まさみの結婚を“予感”？「去年2人でおでん食べに行った時…」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の長澤まさみと映画監督の福永壮志氏が1月1日、結婚を発表。同日、俳優の小手伸也が自身のX（旧Twitter）にて祝福のコメントを寄せた。
【写真】「達筆」「美文字」長澤まさみの直筆署名
小手は、「私事で大変恐縮ですが、＃長澤まさみ が入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と「コンフィデンスマンJP」シリーズにて共演していた長澤の結婚を祝福。「去年2人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？」と告白し「え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とユーモアを交えて伝えた。
所属事務所は、「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。
「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と決意を明かし、「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と結んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「達筆」「美文字」長澤まさみの直筆署名
◆小手伸也、長澤まさみの結婚祝福
小手は、「私事で大変恐縮ですが、＃長澤まさみ が入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と「コンフィデンスマンJP」シリーズにて共演していた長澤の結婚を祝福。「去年2人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？」と告白し「え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とユーモアを交えて伝えた。
◆長澤まさみ、福永壮志氏と結婚発表
所属事務所は、「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。
「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と決意を明かし、「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と結んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】