ママさんが寒い夜に兄猫を膝に乗せていると、妹猫が思わぬ行動に…？見ていて心温まるような幸せに溢れた光景が、羨ましすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.7万回再生を突破し、「これは動けない！いや、動きたくなくなる」「なんかもう色々暖かいなぁ…いいなぁ…」といったコメントが寄せられました。

【動画：寒い夜→猫をヒザの上に乗せていたら、もう１匹が…思わず心まで温まる『尊い行動』】

ある寒い日の夜

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、寒い夜にママさんに突如として訪れた猫さんたちとの至福のひとときを収めた動画です。

寒さが増してきたある日の夜。ママさんのもとには、姉犬の「もも」ちゃんと兄猫の「天」くんと「空」くん、妹猫の「月(るな)」ちゃんが続々と側に。中でも空くんはママさんの上に乗り、かけていた毛布をふみふみしたり甘えたりしていたといいます。

みんなでぬくぬく

甘えん坊な空くんを膝の上に乗せていると、何やら月ちゃんがママさんの服の裾あたりでモゾモゾしていたそう。そこで、服を少し持ち上げてみると…。なんと、月ちゃんが服とインナーの間にスルスルっと入ってきたというのです！

ママさんの喜びようから初めてのことだったようですが、すっかり気に入った様子の月ちゃん。暖を取りつつ甘える姿が、なんて可愛いのでしょうか…。ママさんは部屋の片付けを諦め、猫さんたちによって動けないというこの羨ましい時間を堪能することにしたようです。

パパが帰ってきた

しばらくするとパパさんが帰宅したそうで、ずっと側の寝床で寝ていたももちゃんがお出迎え。そして、ママさんが思わず自慢した光景には、パパさんも驚きを見せていたそう。ちなみに姿が見えない天くんを探したところ、なぜか寒くて真っ暗な寝室にいたそうです。

その後の月ちゃんはというと…。今度は空くんと一緒に毛布にくるまって、ぬくぬくタイム。大好きなお兄ちゃんに毛づくろいまでしてもらい、うっとりと幸せそうな表情を浮かべていたのでした。

投稿には「猫で動けない…なんて幸せなんでしょう♡」「月ちゃんが入ってきた時のママさんの嬉しそうな声がいいw」「ママさんぬっくぬく状態ですね♪いいなぁ！」「猫に捕まって動けなくなるなら本望」「私までほっこりタイム…ありがとう」「幸せ空間過ぎる！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では、月ちゃんや空くんたちのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。仲良し4きょうだいの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。