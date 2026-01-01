「これはいいモッサリ感」「どちらも可愛いです」と絶賛されているのは、夏毛と冬毛の猫ちゃんの姿。季節によってそれぞれの良さがあると、48万表示超えの反響を呼んでいます。シュッとした凜々しい夏の姿と、モフモフな冬の姿。それぞれからしか得られない癒やしがたまりません。

凛とした佇まいが素敵な夏毛のラテちゃん

夏毛と冬毛の猫ちゃんの姿が投稿され絶賛されているのは、Xアカウント『nekokawaii1214』に登場するキジ白猫のラテちゃん。この日、飼い主さんが投稿したポストには、それぞれ印象の違うラテちゃんの姿が映っていました。夏の日に撮ったラテちゃんは、耳の先から足の先までシュッとした出で立ち。まさに日本猫といった凜々しい姿です。

しかし、そんなかっこいい見た目とは裏腹に優しく穏やかな表情のラテちゃん。そのギャップに心をくすぐられてしまいます。

冬にはふわふわの愛らしい姿に変身！

そんな凛とした夏毛姿の隣には、冬毛に生え変わったラテちゃんの姿が。冬毛になったラテちゃんは、心なしかお顔の周りがフワッとして丸くなっています。

胸まわりや前足のあたりも、どことなくふんわり感が増量。凜々しくかっこいいイメージから、可愛い雰囲気へ大変身です！

そんなラテちゃんの変化には、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることに。四季の移り変わりとともに、さまざまな姿を見せてくれるオシャレ女子なラテちゃんなのでした。

ラテちゃんの夏毛と冬毛の姿が投稿されたこちらのポストには、絶賛の声が寄せられることに。「モフっとしてて可愛い♡」「ほっぺと胸毛が最高」「抱き心地よさそうですね」と、投稿を見た人を癒やしています。

Xアカウント『nekokawaii1214』では、そんなさまざまな魅力を持つラテちゃんと、兄妹猫のチャイくんの日常が投稿されています。とっても仲良しなふたりの姿に、たくさんの癒やしを貰えますよ。

ラテちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「nekokawaii1214」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。