猫はどれくらい留守番できる？目安と考え方

一般的に、健康な成猫かつ適切な環境が用意されていれば、1泊2日程度の留守番は可能と言われています。

猫は環境の変化があまり得意ではなく、ペットホテルに預けるよりも、住み慣れた自宅で過ごす方がストレスを感じにくいとされています。

ただし、生後間もない子猫や高齢猫、持病などで日常的なケアが必要な猫はご注意ください。

長時間家を空けること自体を控えるか、ペットホテルや知人宅などに預けることを検討する必要があるでしょう。

ここからは、猫が留守番中もストレスなく過ごせるよう、押さえておきたい環境づくりのポイントを5つご紹介していきます。

留守番中の猫が心地よく過ごせる5つの工夫

1.暑さ・寒さ対策をする

猫の体調を守るために、エアコンや暑さ・寒さ対策グッズなどを活用し、快適に過ごせる環境を整えましょう。

エアコンは28度前後を目安に設定し、できれば出先でもスマートフォンなどを通じて稼働状況を確認できると安心です。

ただし、エアコンがついている部屋にずっといると、かえって暑さや寒さを感じることもあるかもしれません。

エアコンがついていない他の部屋と自由に行き来できるようにしておくと、猫もそのときに応じてベストな場所を選べるでしょう。

2.事故対策を徹底する

留守中に特に気をつけたいのは、誤食や閉じ込め、脱走といった事故です。

小物は猫の手の届かない場所に片付け、ゴミ箱は蓋つきのものにするなど、事故につながる原因をあらかじめ取り除いておきましょう。

また、部屋の出入り口では閉じ込めを防ぐため、ドアストッパーで隙間を作っておくのも有効です。

外出前には、愛猫の居場所を必ず確認することも忘れないようにしましょう。

夏場は窓を開けて出かけたくなることもありますが、万が一の脱走を防ぐためにも、必ずエアコンを使用してください。

3.飲み水・ごはんを手厚くする

飲み水やごはんは、留守中に心配がないくらい十分な量を用意しておく必要があります。

劣化しにくいドライフードであれば置き餌でも構いませんが、できれば自動給餌器の活用をおすすめします。

設定した時間にフードが出てくるので、普段の生活リズムを崩しにくく、適切な量を与えることができます。

なかにはペットカメラ機能がついている製品もあり、出先から愛猫の様子を見守るのに役立つことも。

また、猫が誤って器を倒してしまったときに備えて、飲み水の器もいくつか用意しておくと安心です。

4.おもちゃを用意して飽きさせない

飼い主さんがいない時間が長くなると、退屈な気持ちや寂しさから、いつもはしないイタズラに興味を持ってしまうことも。

そうした行動を防ぐためにも、ひとりでも遊べるおもちゃを用意してあげましょう。

ですが、おもちゃを噛んだりひっかいたりして遊んでいるうちに、誤食してしまうリスクもあります。

装飾がついておらず、飲み込みにくい大きめのおもちゃを与え、紐系のおもちゃは出しっぱなしにしないよう注意が必要です。

5.トイレの数を増やす

キレイ好きな猫にとって、汚れたトイレは大きなストレスになります。

通常、トイレの数は「猫の頭数+1」が目安とされていますが、長時間留守にする場合は、さらに1つ追加してあげるのがおすすめです。

急に新しいトイレを増やすと戸惑ってしまう場合もあるため、普段使っているトイレの砂を少し混ぜてあげるとよいでしょう。

また、外出前にはトイレ掃除を一通り済ませ、清潔な状態にしておくことも大切です。

まとめ

健康的な成猫であれば、1泊2日程度であれば留守番ができると言われています。

ただし、そのためには室温管理や事故対策、食事やトイレの準備など、事前の配慮が欠かせません。

帰ってきたときに、いつもどおり笑顔で「ただいま」と声をかけられるよう、万全の準備をしてあげましょう。