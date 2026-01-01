ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ライトアップで新年の到来を祝う 中国黒竜江省ハルビン市 ライトアップで新年の到来を祝う 中国黒竜江省ハルビン市 ライトアップで新年の到来を祝う 中国黒竜江省ハルビン市 2026年1月1日 15時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２月３１日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で打ち上げられた花火。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤） 【新華社ハルビン1月1日】観光シーズンを迎えた中国黒竜江省ハルビン市で12月31日、複数の観光スポットがライトアップされ、新年のお祝いムードを盛り上げた。１２月３１日、ハルビンの竜塔広場で、無形文化遺産の魚の形をした灯籠「鰲魚灯（ごうぎょとう）」を見学する市民。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」を訪れた観光客。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、ハルビンの竜塔広場で、無形文化遺産の魚の形をした灯籠「鰲魚灯（ごうぎょとう）」を見学する市民。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、ハルビンの竜塔広場を散策する市民。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、ハルビンの竜塔広場で、無形文化遺産で魚の形をした灯籠「鰲魚灯（ごうぎょとう）」を見る市民。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、ハルビンの竜塔広場で、無形文化遺産の魚の形をした灯籠「鰲魚灯」を見学する市民。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」を散策する観光客。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）１２月３１日、ハルビンの竜塔広場を散策する市民。（ハルビン＝新華社記者／張濤） リンクをコピーする みんなの感想は？