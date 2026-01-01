◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

意外な言葉にハッとさせられた。渡辺美里へのインタビュー中に、昭和から歌い継いできた意義を聞いた時だった。「今年（２０２５年）は昭和１００年。私はデビューから４０年。そして、阪神・淡路大震災から３０年」。私の地元で起きた災害の話が始まった。

１９９５年１月１７日。寒い朝だった。４日後に開催されるはずだった渡辺の大阪城ホール公演は急きょ中止になった。「その頃はインターネットがないし、中止をお知らせできなかったの」。２月１２日には同所で振り替え公演。「みんな大変な中を歩いて会場まで来てくれた。ものすごく重く深く刻まれている出来事の一つです」と述懐した。

神戸市の小学５年生だった私は自宅が全壊し、避難した体育館で凍えるような夜を過ごしていた。「これからどうなってしまうんやろ…」と放心状態だったが、直接被災していない渡辺もまた苦しんでいたのだ。

渡辺が４０周年ツアーで披露した「点と線」という曲がある。「今は昭和の未来（フューチャー）」の歌詞で始まり、「いつかタイムマシンで３０年前 未来に悩む自分 激励するのよ」と朗らかに歌う。渡辺はこの曲を例に「節目があるから何かが変わるわけじゃないけど、そこに思いを寄せるのは大切」と言った。

避難所で明日を想像できなかった私も、経験を糧にして大人になった。大きな節目の年が暮れ、２０２６年は新たな「１年目」となる。苦しみも楽しみもひっくるめて「点」をつなぎ、細くとも長い「線」を描きたい。（芸能担当・堀北 禎仁）

◆堀北 禎仁（ほりきた・よしきみ）２００８年入社。昨年６月から芸能担当。