タレント・俳優の安西ひろこさんが自身のインスタグラムを更新。

『突発性難聴』と診断されたことを公表しました。



【写真を見る】【 安西ひろこ 】 「突発性難聴」を公表 「私の世界が変わってしまいました」「不安や恐怖の中で 泣いて過ごして」 ステロイド効かず「最悪の場合 聴力やめまいは このままも 覚悟」





安西ひろこさんは「１２月に入って急に 左耳が聞こえずらくなりました」と、投稿。



続けて「最初は寝たら治るかな？ と何日か様子を見ていたのですが 日に日に

聞こえづらくなってしまい 病院へ行ったら 『突発性難聴』と診断されました。」と、明かしました。









そして「聞こえずらくなってから 私の世界が変わってしまいました」「朝目が覚めると 空気清浄機や暖房の音が膨大に 聞こえてきたり 大好きな人達の声が聞こえない 人の声より周りの音が大きくて 水の中にいるみたいな世界。」と、上を説明しました。



安西ひろこさんは「病院ではステロイド治療が始まり 毎日体がいつもの倍疲れてしまい 歩いたら休み 歩いたら休まないと体が 本当に辛かった。」と、投稿。









続けて「強めのステロイド点滴と 投与治療が１週間過ぎた時 病院の医師から告げれた言葉が 『稀に5%の人が ステロイド治療が効かない人達がいる』との事。」「私はその5%の中に入ってしまい ステロイド治療が一切効いてないので、ステロイド治療は 辞めになりました。」と、記しました。



そして「最悪の場合 聴力やめまいは このままも 覚悟しなきゃいけないと！」と、綴りました。







安西ひろこさんは「私は 毎日毎日不安や恐怖の中で 泣いて過ごしてましたが 突発性難聴になってから 沢山の事に気がつきました。」と、投稿。



続けて、友人たちからの励ましに、元気づけられたことを明かすと「沢山の嬉しい言葉をかけてもらって こんなに私は幸せなのに 人や物に感謝をできてなかったなぁ…って」と、明かしました。







そして「ステロイド治療が効かなかったけど 今は鍼治療と高気圧酸素治療 を前向きに治療してる!!」「もし 左耳の聴力が 治らなくても。『泣いても１日 笑っても 1日』 それなら思いっきり笑って 過ごそうって思ってるの❤」「左耳が聞こえなくても 私は本当に幸せ。もし治らなくても仕事は 続けて行きます。」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】