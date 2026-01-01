僕青・持永真奈が最後だから明かす素顔と卒業への想い 「また会いに行ける日が来ると信じてる」
―［あの日夢見た雲組］―
「僕が見たかった青空」、2023年６月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー22人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の２つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの７枚目シングル「あれはフェアリー」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆両親に初めて「卒業」を相談したのは約１年前
2025年、雲組にとって多くの別れを経験した1年だった。山口結杏の卒業や木下藍の活動休止、そして今回連載に登場する７枚目シングルで僕青としての活動を終える持永真奈だ。持永は9月25日に自身のブログで、「新しい世界で挑戦したい気持ちが強くなりました」と卒業の理由を語っていた。
「卒業のことを両親に相談したのは、今年の初めだったと思います。
ただ、そのときは一時的な思いもあるかもしれないから半年後にまた気持ちを確認しようと思っていて、６月頃に気持ちを確かめても変わらなかったので決断しました。メンバーには相談していた子もいたので、報告したときは『ついに、その時がきたんだね』っていう反応が多かったかもしれないです」
◆雲組公演で証明したかった「成長」
雲組に移動してきたのは、３枚目シングル「スペアのない恋」以来の１年ぶり。僕青のなかでもダンススキルの高い彼女だが、現体制での雲組レッスンは初日で涙を流すほどきつかったと振り返る。
「雲組のレベルが上がっているということもありますけど、私がいた頃から曲数も増えて、新しい振り付けとポジションをイチから覚えなきゃいけないっていうのが１番大変でした。
でも、以前の雲組公演でメインメンバーを務めた『暗闇の哲学者』は曲の解釈や表現が一年前とは別物になっていて、先生から『パフォーマンスに深みが増したね』と言ってもらえて嬉しかったです」
卒業発表をしたから、雲組にさせられたわけじゃない。自分が１番輝ける歌とダンスを雲組公演で証明したかった。
◆人生は間違いじゃなかったと思えた
12月25日、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催された雲組単独公演＃24。雲組として最後のステージだ。
公演前の円陣では、緊張する彼女の背中にメンバーが手を置いて声を掛けた。「それで強い気持ちになれたというか、『大丈夫、あとは楽しむだけ』と言い聞かせて。ワクワクした気持ちでステージに立てました」。会場に集まったファンもいつも以上の熱気とコールで彼女のパフォーマンスを盛り上げた。
ライブの中盤には、「必然性」をソロ歌唱した。この曲は、‘18年に行われた音楽番組の特別企画で、AKB48・乃木坂46・欅坂46（現：櫻坂46）、IZ*ONEの一夜限りのコラボ「IZ4648」のために作られた楽曲。持永にとって人生を決めた特別な一曲だ。
「IZ*ONE が最初に好きになったグループで、結成までのオーディション番組をずっと見ていて、宮脇咲良さんが憧れの存在でした。この曲のパフォーマンスをテレビで見たときに、キラキラの世界に目を奪われて、アイドルになりたい！と思うきっかけになったんです。『自分がここにいるのは必然なんだ 流されてきたわけじゃない』という歌詞を歌うときに、私の人生は間違いじゃなかったと思えたし、会場に集まってくださった方達、全員の顔を見るつもりで歌声を届けられたと思います」
◆「アイドル人生」のなかで変われた自分
中学生の頃からアイドルに憧れを抱いていたが、時間ばかりが過ぎていった。少しでも夢への距離を近づけたい一心で、高校はダンスの専門学校に行くための学費を貯めるためにバイトに明け暮れた。
