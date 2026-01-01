俳優の南沢奈央さんが2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新し、タップダンサーで俳優の安達雄基さんとの結婚を報告しました。



【写真を見る】【 南沢奈央 】 結婚を発表 「尊敬し合い 支え合い 高め合い 共に歩んでいきたいと思います」



南沢さんは「新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と新年の幕開けとともに人生の新たな一歩を踏み出したことを明かしています。





インスタグラムには南沢さんの華やかな着物姿の写真が添えられています。着物は、淡い緑色を基調に、色とりどりの花鳥模様が施され、伝統的な和の美しさを際立たせています。

写真では、南沢さんは扇子を手に静かに目を閉じていて、新たな門出を飾るにふさわしい雰囲気を醸し出しています。





結婚の報告について南沢さんは「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います」と喜びを表現。「これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います」と今後の夫婦生活への思いを綴っています。

最後には「今後とも応援の程、よろしくお願いいたします。皆さまの一年にたくさんの福が訪れますように」と、ファンへの感謝と新年の祝福のメッセージを添えました。



【担当：芸能情報ステーション】