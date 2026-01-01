◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（１日、日本武道館）

プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催した。

第２試合でマサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純のＴ２０００Ｘと藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太が対戦。鈴木と杉浦が激しい打撃戦を展開した一戦は、北宮がストラングルホールドγで宮脇からギブアップを奪い勝利した。

試合後、バックステージには鈴木が１人で現れ、プロレスリング・ノアへ「鈴木みのるを使うなら、もっとふさわしい場所があるだろう？お前らが欲しいモノ、ノアが欲しいモノ、駆け上がろうとする選手たち、お前らが欲しいモノすべて俺が持っているんだ。奪いに来てみろよ」と不敵にほほ笑んだ。

さらに昨年１０・１１両国国技館で一騎打ちも両者リングアウトに終わった藤田へ「お前とは決着がついてねぇんだ。まずアイツとやらせろ」と要求し「もっとやろうぜ、殴り合いを」と野獣へ呼びかけた。一方でメインで対戦するＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ ＩｎａｍｕｒａとＯＺＡＷＡの勝者へ「俺と勝負しようぜ。そっちの方が百倍楽しいぜ」と要求していた。