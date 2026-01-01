堺正章の娘・堺小春、離婚発表「お互いの幸せを考えた末に出した決断」2021年に結婚
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の堺小春が1月1日、自身のInstagramを更新。離婚したことを発表した。
【写真】大物タレントの娘、父との2ショット公開
◆堺小春、離婚発表
堺は新年の挨拶とともに「この度、私事ではございますが、離婚いたしました」と報告。「お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と説明し、「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります」と今後についてつづった。
◆堺小春、2021年に結婚
堺は1994年3月10日生まれ、東京都出身。堺正章と元妻・岡田美里との間に次女として誕生。NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年度前期）に出演するなど、注目を集めている。2021年9月に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
