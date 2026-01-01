既婚男性とエレベーターでキス、降りた後もキス…不倫疑惑認めた韓国歌手（46）、事実上の“芸能界退場”か

不倫疑惑を認めた韓国の女性歌手スクヘン（46）が芸能生活のピンチに立たされた。放送各社が「出演シーンカット」や「番組降板」などの対応に乗り出しており、“芸能界退場”に追い込まれている。

韓国の放送関係者によると、MBNの音楽バラエティ番組『現役歌王3』制作陣は、直近の放送回でスクヘンのソロステージをすべて編集でカットした。ほかの出演者であるカン・ミヨンやステファニーらのステージは通常通り放送されたが、スクヘンは待機席でリアクションを見せる場面がごく一部映し出されるにとどまった。

制作側は「スクヘン氏の立場表明が遅れたため、緊急で編集を進めた」と説明し、「今後、ソロステージは全面編集するが、番組の流れ上やむを得ない合同ステージなどについては、最小限の分量で露出するだろう」と方針を明らかにしている。

JTBCも“損切り”に出た。バラエティ番組『口だけは達者で』（原題）はスクヘンの降板を公式決定しており、「すでに出演した回は再放送の編成からも除外する」としている。放送各社が、論争の渦中にある出演者の露出を控える、いわば“痕跡除去”の対応に踏み切った形だ。

今回の騒動は、昨年12月29日に放送されたJTBCの時事番組『事件班長』（原題）をきっかけに勃発した。

番組では、情報提供者の女性が自身の夫と有名トロット歌手A氏が不適切な関係を持ち、離婚を促されたと主張した。当時は男性とA氏が映った防犯カメラ映像も公開。そこでは2人がエレベーター内でキスをしたかと思えば、降りた後も廊下でキスやハグをするなど、恋人関係のようなスキンシップをする様子が収められていた。

その後、A氏がスクヘンであることがとわかると、スクヘン側は「男性が“離婚した”と偽って交際した」とし、「私も被害者だ」と反論した。

スクヘンは1979年5月4日生まれの46歳。かつてエレクトロニック弦楽グループ「ミケル」でフルートを担当した経歴を持ち、2011年に『0順位』でトロット歌手デビュー。2019年放送のTV朝鮮オーディション番組『明日はミス・トロット』シーズン1をきっかけに注目を集め、以降も『トロット マジック遊覧団』『トロット オールスター戦 水曜日の夜に』など多くのトロット系番組に出演していた。

スクヘンは『事件班長』放送翌日の昨年12月30日に自身のSNSを更新し、自らの不倫疑惑を認めた。そのうえで「法的手続きを通じて事実関係を明らかにする」と悔しさを訴えていたが、彼女に対する世論の厳しい反応は現在も続いている。

