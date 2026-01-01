bobeのベースメイク新章。素肌を育てるセラム下地が誕生

素肌をいたわりながら、メイクをもっと軽やかに楽しみたい。そんな想いに寄り添うbobeのベースメイクシリーズから、新作が登場します。発酵スキンケアの知見を活かしたセラムUVベースとセラムカラーベースは、まるでスキンケアの延長のような心地よさが魅力。うるおいと透明感を仕込み、素肌そのものを美しく引き立てます。毎日のメイク時間が、肌をいたわる優しいルーティンへと変わる予感♡

美容液感覚のセラムUVベース

セラムUVベースは、2026年1月1日(水)発売。

新色1色、価格は4,400円(税込)。キー成分の発酵コラーゲン水※1を水の代わりに配合し、日やけ止め機能付き下地でありながら、なめらかな美容液のような使い心地を実現しました。

紫外線やブルーライト、ちり・ほこり・花粉などの外的要因から肌を守り、内側からツヤを感じる仕上がりへ導きます。スティンギングテスト※2済みで、デリケートな肌にも配慮した処方です。

※1アスペルギルス／(コラーゲン／コメ)発酵液

※2すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません

素肌を整えるセラムカラーベース

セラムカラーベースは、2026年1月30日(金)発売。新色2色、価格は3,740円(税込)。肌悩みに合わせて整肌成分を配合し、自然にトーンを補正するコントロールカラーです。

720は抗炎症作用、721は美白成分を採用。みずみずしく軽やかなテクスチャーで、ファンデーションなしでも素肌に溶け込むような仕上がりに。

混ぜ使いもでき、ナチュラルな透明感を自在に演出します。

軽やかに仕上がる新ベース習慣

どちらのアイテムも、肌と環境に配慮したフリー処方を採用。重ねても負担感が少なく、素肌感を大切にしたベースメイクが完成します。

発酵スキンケアから生まれたbobeならではの処方が、日常のメイクに心地よさと安心感を添えてくれます。

素肌の味方になるベースメイク

bobeのセラムUVベースとセラムカラーベースは、隠すよりも引き出す美しさを大切にした新発想のベースメイク。

うるおいを与えながら、肌印象を自然に整え、毎日のメイクを軽やかに仕上げます。

スキンケア感覚で使える心地よさが、忙しい日々の中でも肌と向き合う時間をそっと支えてくれるはず。素肌に寄り添う新習慣を、ぜひ体感してみて♪