人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」の名物選手で“ミスターＳＡＳＵＫＥ”の異名を持つ山田勝己が３１日にＴＢＳ系で放送された「大晦日オールスター体育祭」に出演。３分間の腕立て伏せの回数を競う「３ミニッツプッシュアップ」に出場。６０歳とは思えぬ驚異的なパフォーマンスを披露した。

昨年大会では優勝している山田。なかやまきんに君、格闘家の堀口恭司、ボクシングの武井由樹、体操の谷川航らと競い合い、残り１分半から上位を猛追。他の選手が疲労困憊となる中、最後まで回数を重ね、前回の１３９回を超える１５０回を計測。谷川の１６３回には及ばなかったが、堂々の２位となった。

ＳＮＳなどでは「いつまでも腕立てに関しては強すぎる」、「やっぱ山田勝己って神だわ」、「還暦の身体じゃないとかいうレベルを超えてて笑う」、「普通に感動した」、「還暦であのパフォーマンス ２位でちゃんと悔しがってんのさすがだわ」、「男・山田勝己６０歳、魂の腕立て伏せ見届けました」、「普通にバケモン」との声が寄せられていた。