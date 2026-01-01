TBS安住紳一郎アナ、第1子誕生報告→質問に回答 「別居婚に関してもいろいろ言われてるもんですから（笑）」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1月1日、同局『THE TIME,』（前6：00）に生出演し、第1子が誕生していたことを明かした。
【写真】安住紳一郎アナら『THE TIME,』あけおめ集合ショット
安住アナは元旦、羽織袴姿でヘリコプターに乗り込み、富士山上空から初日の出を実況生中継。スタジオとのトークの中で「初日の出まで少し時間があるようなので」と切り出し、「私の方から一つ、皆さまに報告があります」「実はですね、私、昨年末に娘が産まれまして、家族が一人増えました。3288グラム、女の子が生まれまして」と報告した。
スタジオは「えーッ？」「えっ？えっ？」と仰天。「おめでとうございます！」驚き、祝福ムードに。
その後、上空から日の出を眺めながら、杉山真也アナは、安住アナに「お子さんについて少し質問してもいいでしょうか？」と質問。「父になってみて何か変化はありましたか？」に対して、安住アナは「父親になって？どうだろう、特に変わることはないけれど、ただ、随分年とってからの子どもになりましたんでね、健康に注意しなくちゃいけないなというふうに思ってますけれど」と答えた。
さらに、宇賀神メグアナから「去年のいつ頃っていうのはうかがっても大丈夫なんですか？」と聞かれると、安住アナは「それはね、なんかいろいろ事情があって、言うなということになりました。せっかくぼかしたんですから、同僚なんですから、そのへんはすぐに気づくべきですよね」とツッコミつつ「いいですよ」と優しい笑み。
吉村恵里子アナは「お子さんとの思い出」を聞いたが、安住アナは「別居婚は変わらずなんでね、そんなに会ってないもんですから」としつつ、「別居婚に関してもいろいろ言われてるもんですから（笑）、あんまりそういうふうに言わないでください」と、ユーモアを織り交ぜた。
安住アナは、1973年8月3日生まれ、北海道出身。明治大学文学部卒業。1997年、TBSに入社。バラエティー番組『ぴったんこカン・カン』の司会、『情報7days ニュースキャスター』のメインキャスターなどTBSの看板アナウンサーとして活躍。同局系『THE TIME,』などで進行役を務め、同局ラジオでは『安住紳一郎の日曜天国』に出演している。2024年1月、元フリーアナウンサーの女性との結婚を発表した。
【写真】安住紳一郎アナら『THE TIME,』あけおめ集合ショット
安住アナは元旦、羽織袴姿でヘリコプターに乗り込み、富士山上空から初日の出を実況生中継。スタジオとのトークの中で「初日の出まで少し時間があるようなので」と切り出し、「私の方から一つ、皆さまに報告があります」「実はですね、私、昨年末に娘が産まれまして、家族が一人増えました。3288グラム、女の子が生まれまして」と報告した。
その後、上空から日の出を眺めながら、杉山真也アナは、安住アナに「お子さんについて少し質問してもいいでしょうか？」と質問。「父になってみて何か変化はありましたか？」に対して、安住アナは「父親になって？どうだろう、特に変わることはないけれど、ただ、随分年とってからの子どもになりましたんでね、健康に注意しなくちゃいけないなというふうに思ってますけれど」と答えた。
さらに、宇賀神メグアナから「去年のいつ頃っていうのはうかがっても大丈夫なんですか？」と聞かれると、安住アナは「それはね、なんかいろいろ事情があって、言うなということになりました。せっかくぼかしたんですから、同僚なんですから、そのへんはすぐに気づくべきですよね」とツッコミつつ「いいですよ」と優しい笑み。
吉村恵里子アナは「お子さんとの思い出」を聞いたが、安住アナは「別居婚は変わらずなんでね、そんなに会ってないもんですから」としつつ、「別居婚に関してもいろいろ言われてるもんですから（笑）、あんまりそういうふうに言わないでください」と、ユーモアを織り交ぜた。
安住アナは、1973年8月3日生まれ、北海道出身。明治大学文学部卒業。1997年、TBSに入社。バラエティー番組『ぴったんこカン・カン』の司会、『情報7days ニュースキャスター』のメインキャスターなどTBSの看板アナウンサーとして活躍。同局系『THE TIME,』などで進行役を務め、同局ラジオでは『安住紳一郎の日曜天国』に出演している。2024年1月、元フリーアナウンサーの女性との結婚を発表した。