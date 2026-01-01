家族の記念写真をパネル印刷したら、なぜか「がま口財布」だけがどアップで届いたらどうしますか？ そんなありえないミスが現実になったKiyono_tさん（@kiyono_t）のThreads投稿が大バズ中！ 4500円払って飾った結果、家族の壁に“新メンバー”が加わってしまい…爆笑コメントが殺到しています。



【写真】これは気づけない！？ 家族写真になじんだ1枚

「待って。やばい。一人で抱えきれません。子どもの記念写真をパネル印刷で発注したつもりが、なぜか『がま口財布』を印刷してしまったようです。あまりにも悔しくて、一応、念のため、本来、並べるはずだった場所に置いてみましたが、ダメ。爆笑。家族に、がま口財布がいるんだけど。4500円も払って、がま口財布をパネルにしてしまった。お腹ががよじれる。どうしよう」



そんなコメントに添えられた写真には、額装されてディスプレイされた6つの家族写真が写っています。一見、何ら変わったところのない光景に見えますが、明らかに様子が違う1枚が――そう、青の縞模様とゴールドの金具の「がま口財布」のみが写った写真が紛れ込んでいるのです。



さらに、同封された領収書の左下には「家族図鑑」のひと言も。印刷した業者さんも「？？？」と頭にハテナマークが浮かんだのでは……と、思わず想像してしまいます。この投稿は、4.8万件超の“いいね”を獲得。「1人で抱えきれない」という投稿主さんのコメントも相まって、「だめ、お腹痛い」「前からいたように馴染んでる」など、多くの人を爆笑の渦に巻き込んでいます。



思いがけず大きな話題になったことを受けて、投稿主さんは「ご飯作って子どもをお風呂に入れたりしてたら、うちのがま口財布がとんでもないことに（笑）。夕方、バタバタしていてなんとなく言い出すタイミングを失ってしまい、がま口パネルはそのまま飾っていますが、今のところ誰もがま口の存在に気がついていません」と続けて投稿。一体、なぜこんなことに!? また、このあと家族は気づいたのでしょうか？ 詳しいお話を伺いました。



「え！？」 思わず箱に戻した“がま口”写真

ーー「がま口財布」が記念写真になった経緯を教えてください。



「長男が、もうすぐ大学進学というタイミングで、おそらく家を出ることになるため、長男と次男の七五三のときの写真をもう1枚、パネルにしたいなと思ったんです。ネットで注文したのは11月中旬ころだったのですが、どういうわけか誤ってがま口財布の写真をアップロードしてしまったようで―そのときはまったく気づかず、2週間ほどして届いたので開封。すると、がま口財布の写真だったんです。このがま口財布は、今年の夏、次男と娘、私の3人で旅行に行ったのですが、長男は部活のため一緒に行けませんでした。長男が小さいころ、がま口財布を欲しがっていたことを思い出してお土産に購入したものです」



ーーこの写真を目にした瞬間のお気持ちは？



「あまりに驚いて、とっさに箱の中に戻してしまいました。『発注ミスかな!?』と、メールなどを見返したところ、明らかに私が誤ってデータを送っていたことがわかって……ただただ、ガーンとショックを受けました」



ーー続く投稿で「まだご家族は気づかれていない」と綴られていましたね。その後はどうなりましたか。



「たぶん、まだ気づかれていないです。来客の目につくところではなく家族しか通らないキャビネットに並べています。周りにディスプレイ用の飾りを置いていることもあって、気づきにくいのかもしれません」



ーーご家族の記念写真はよく印刷されていますか。



「記念写真は、写真館などで撮っています。新生児のときの“ニューボーンフォト”に始まり、お宮参りや入学、卒業、七五三など、子どもが3人いるので枚数も増えますね。我が家の習慣のようになっています」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。どのように受け止めておられますか。



「私が家にひとりでいるときに写真が届いたので、じわじわ笑えてきて、誰かに聞いて欲しくて投稿したのですが、思いがけず反響をいただいて驚きました。私にとっては失敗してしまったという気持ちでしたが、たくさんの方が笑ってくださって、『元気になりました』と言ってくださる方までいて……笑顔になってくれる方がいたのなら良かったなと思いました」



一年の締めくくり、忙しない日々を過ごす多くの人がこの投稿にほっこりとした気持ちになったようです。



「だめ、お腹痛い（笑）」

「まさか家族になろうとはw」

「場違い感すごいがま口さん（笑）」

「涙浮かべて爆笑してしまいました」

「がま口財布のアルバムも作りましょう」

「この『待って』は確かに待ってだわ（笑）」

「数日ぶりに笑いました。ありがとうございます」

「前からいたように馴染んでるのが面白すぎます」

「領収書に【家族図鑑】って書いてるん余計に笑う」

「業者さんの？？？ な気持ちを考えると笑いが止まりません」

「『家族にがま口財布がいるんだけど』 パワーワードすぎて……」

「最高のがま口です！ これはもう家宝として飾っちゃいましょう」

「がま口くん、素敵な家族のところに迎えられて幸せ。将来が楽しみ！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）