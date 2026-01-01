¡Ö¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×ËãÏ¤¤Ë¤âÉð»Î¤Ë¤âÊÑ¿È¡Äà·ãÊÑá¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ËÇú¾Ð¡Ö²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«´üÂÔÂç¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤Á¤®¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×
ËãÏ¤Èý¤ÇÇòÅò¤ò°û¤ß¡¢Àï¹ñÉð¾¤Ë¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬Ê¿°Â»þÂå¤Îµ®Â²¤äÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËàÊÑ¿Èá¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×(TBS)¤Ç¤ÎÊ±Áõ¤òÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°Âµ®Â²¤ÎÁõÂ«¤Ç¡¢³Û¤ËËÏ¤Ç´Ý¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡ÖËãÏ¤Èý¡×»Ñ¤ÇÇòÅò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Àï¹ñÉð¾¤Î»Ñ¤Ç¤É¤Ö¤í¤¯¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê²Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿°Â»þÂå¤Î¤¹¤¤ã¤ó¤À¤ë¡¡²¶¤¤¤Ê¤¤¡¡µ®Â²¤¬¤ªÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤Î¤¹¤¤ã¤ó¤À¤ë¡¡²¶¤¤¤Ê¤¤¡¡Éð¾¤¬¤É¤Ö¤í¤¯°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë´Ñ¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«´üÂÔÂç¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤Á¤®¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ï¡¢2024Ç¯1¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¡£°¤Éô¥µ¥À¥ò±é¤¸¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µ»Õ¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¾®Àî»ÔÏº¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é1986Ç¯¤«¤éÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤ÏàÉÔÅ¬ÀÚá¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅÙ³°»ë¤ÎÈ¯¸À¤òßÚÎö¡£¥³¥ó¥×¥é¤ÇÇû¤é¤ì¤¿ÎáÏÂ¤Î¿Í¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±Äã¤¤·Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡£¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¡¦½ã»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢Â¹¡¦½íÌò¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÔµÄ²ñµÄ°÷Ìò¤Ç¹¾¸ý¤Î¤ê»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏµÜÆ£´±¶åÏº¡£