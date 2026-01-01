1月1日（元日）生まれって…

「誕生日ケーキの選択肢が限られる」

【写真を見る】1月1日生まれは「誕生日お祝いが正月祝い膳」「クリスマスと誕生日プレゼントが、まとめてお年玉に」元日あるあるを聞いてみた

1月1日生まれの人に話を聞くと、誕生日にまつわる悩みや苦い思い出がこぼれ出た。詳しく聞いてみると、他にも元日生まれならではの悲喜こもごもがあるようだ。

「小学生のころ、誕生日にケーキを食べたことが無かった」

「身内以外に直接祝ってもらうことが難しい」

「『おめでとう』という声掛けが、新年の挨拶か誕生祝いか迷う」

「役所で手続きしづらい」

「みんなに誕生日を覚えてもらえる」

「年齢、月齢を数えやすい」

「スマホの生年月日入力が楽」

元日＝誕生日という二つのオンリー1を背負う「1月1日生まれ」には、唯一無二のエピソード（あるある）がたくさんありそうだ。

そこで、元日生まれの実態を調べた。

募集！1月1日生まれ「あるある」

RKK熊本放送公式LINEの友だち登録者あてに「1月1日生まれで嬉しかったこと・困ったこと」を募集したところ、10代～60代の17人から、28件の回答（「嬉しかったこと」11件 「困ったこと」17件）を得た。

困ったこと

17件のうち、実に10件が「ケーキが食べられなかった」エピソード。

「誕生日ケーキ問題」は、幼少期の思い出と深く結びついているようだ。

30代『物心ついた時には、クリスマス、正月、誕生日が一緒で、誕生日はお気に入りのケーキ屋さんがしまっているので、当日食べられないのは嫌でした』

50代『子どものころ、誕生日に友だちを家に呼んで、歌を歌ってもらってケーキの火を消す、定番のお誕生会をやりたくても出来なくて、自分の誕生日が大嫌いだった』

60代（同級生が元日生まれ）『誕生日お祝いが正月祝い膳で済ませられたと嘆いていました』

そして、「クリスマス」や「お年玉」は切っても切り離せない存在のようだ。

50代『小さい頃は、クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントをまとめてお年玉であげると言われ、お年玉を沢山貰った気になっていたが、小学生になり周りの友達とお年玉の額を比べたら1番少なかいことが分り、ショックだった思い出』

40代（息子が元日生まれ）『お年玉と誕生日プレゼントは、きっかり分けて請求されます』

嬉しかったこと

もちろん「嬉しかったこと」もたくさんある。家族で誕生日が近い人がいれば、一緒にお祝いできることも「あるある」の1つのようだ。

50代『夫の母が1月1日生まれで、私が12月31日生まれです。毎年、年越しは家族でどこかに旅行し、旅先で2人の誕生祝いをしてもらいます』

10代（祖母・祖父が元日生まれ）『お正月は皆んなで、楽しんで誕生祝い出来ました。祖父も、大変喜んでくれていました』

30代『朝はお節料理、昼は寿司やオードブル、夜は焼肉など一日中、食べまくりなので、その点は嬉しいです♪毎年クリスマスから正月にかけて食べるので冬の間は幸せ太りになります笑 2人目をクリスマスの次の日に出産したので、いずれかはその子もまとめてになりそうです！笑』

50代（配偶者が元日生まれ）『年が明けると同時に誕生日で歳をとるので、数えやすいしわかりやすい』

20代『堂本光一さんと一緒の誕生日！』

50代『亡くなった母から よく言われていました、あなたは、各国がお祝いする日に生まれたんだよ。と、それが、嬉しい一言ですね』

そもそも…「1月1日生まれ」はどれ程いるのか

「熊本県内では3人に1人がこの病院で生まれた」とまで言われる熊本市の福田病院。2025年1月1日の分娩数は6人だった。24年は6人、23年は5人とさかのぼる。

福田病院 河上祥一 病院長「現在、月当たり300～370人強の分娩数がありますので、1日平均は10～12人です。休診日で予定帝王切開がない元日は、5～8人程度が妥当だと考えます」

産婦人科の「1月1日」

元日に入院しているお母さんたちには、こんなイベントが待っている。

・行事食として、12月31日には年越しそば、1月1日にはお雑煮やお節料理が提供される

・病院が郵便局の目の前で、最初の年賀状配達場所として母子ともに年賀状の受け取りに参加できる

河上病院長「年末の大掃除も免除され、自分で用意しなくてもお雑煮、お節料理が出ますので、喜ばれております」

ただ、河上病院長が「あまり知られていない」として教えてくれたのが、扶養控除の仕組みだ。

河上病院長「12月31日までに生まれると、その年の1月まで控除がさかのぼって12か月分の扶養家族となり、その分、税金が戻ってきます」

デメリット…という程でもないが、大晦日生まれのほうが「扶養控除」という点では少しお得。1日の誕生日の違いが、1年分の家計に関わることもあるようだ。

それぞれがオンリーワン

誕生日は366通り。元日以外に様々な記念日や行事と重なっている日付の人、そうでない人、それぞれに「私の誕生日」ならではのエピソードがあるかもしれない。

1月1日生まれのみなさん、お誕生日、おめでとうございます。

【関連記事】元日生まれは「誕生日ケーキが食べられない？」街のお店を探してみた