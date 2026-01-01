GMO¤¬Âç²ñ¿·¤Ç½éÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ
¡¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤Ï1Æü¡¢Á°¶¶»Ô¤Î·²ÇÏ¸©Ä£Á°¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë7¶è´Ö¡¢100¥¥í¤Ë40¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢7Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î4»þ´Ö44Ê¬0ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬2Ê¬27ÉÃº¹¤Ç¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇ¹â¤Î2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇÄ¹2¶è¤Îº£¹¾Í¦¿Í¤¬¶è´Ö2°Ì¤ÎÎÏÁö¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿5¶è¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¤é¤â¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤¬4°Ì¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤¬²áµîºÇ¹â¤Î5°Ì¡£2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°°²½À®¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£