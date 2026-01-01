アーティストのHYDEが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ステージ共演したももクロ·百田夏菜子に対し、“可愛すぎるちょっかい”をする一幕があり、ファンから「素敵すぎるw」「お茶目な部分もあるのがHYDE様なんよ」などと反響が寄せられた。

【映像】HYDEが“可愛すぎるちょっかい”を出す瞬間

『ももいろ歌合戦』への参加は今回が5回目となったHYDEは、大晦日の武道館でロマンチックな歌声が印象的なバラードソング「THE ABYSS」を歌唱。その圧倒的な歌声で、武道館の空気を支配すると、途中からももクロの百田夏菜子がコンテンポラリーダンスとして参加し、ステージに彩りを添えた。

真っ黒な衣装のHYDEに対し、百田は純白のドレス姿で、叙情的なダンスを繰り広げる。HYDEと百田の2人で壮大な楽曲の世界観を表現すると、これに手応えを感じたのかステージが終わるとHYDEは百田に肩で体をちょこんと押すような“可愛すぎるちょっかい”をして会場を盛り上げた。これには百田もステージ場で笑顔を見せていた。

一方、HYDE推しを公言する佐々木彩夏はイベントのエンディングで「HYDEさんと夏菜子ちゃんが踊っていたのが許されない……最後コツンみたいなのが……」と嫉妬したことを素直に伝えると、百田は「えっ許されない？ （同じ白組の）仲間だよね？」と困惑。佐々木と百田のやり取りで再び会場を盛り上げていた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）