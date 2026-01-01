◆女子サッカー 皇后杯決勝 ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）

ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。１―１で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島はなでしこジャパンＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを奪った。

＊ ＊ ＊

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は試合後に取材に応じ、６月にＷ杯北中米大会に８大会連続で出場する日本代表へ期待感を口にした。「けが人もいるが、３月の（親善）試合、５月の壮行試合や、あと大事なのは事前のキャンプとプレキャンプのような形で暑熱対策をどうするかという細かな調整が必要になる。あとは持っている力を出してもらえるように」と語った。

この日は皇后杯決勝のハーフタイムにＮＨＫの中継にも出演し、今年の漢字には『驚』と記した。これについて問われると「世界の人を日本サッカーで驚かせたい。自分たちが驚くような世界も見てみたい（という意味で記した）。“馬”という字も入っているしね」と笑い、今年の干支（えと）にも引っ掛けたと明かした。

３月にアジア杯（オーストラリア）を控える女子日本代表についても「アジア杯はもちろんタイトルを狙って戦う。先日のカナダ戦で良くなる兆しが見えている」と期待した。

宮本会長は「今日の試合に関しても初めて見に来た方も多いでしょうし、そういう人たちに試合を見てもらって、楽しさや面白さが伝わったと思うので、また見に来てもらえることにつながればいい」と話した。また、２７年１月１日には、天皇杯決勝戦（国立）の元日開催が６大会ぶりに復活することに「サッカーファンの中には定着しているものだと思う。サッカーファン以外の方も、お正月にテレビをつけたらやっているというところも、その存在がすごく大事。それを維持し続けるというのは非常に大きな意味があると思う」と述べた。