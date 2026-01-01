Mrs. GREEN APPLE大森元貴、ノーメイクで「フェーズ3」突入後初の生配信登場 オフ感溢れる3人の姿に反響相次ぐ「素ミセス最高」「お肌ツヤツヤ」
【モデルプレス＝2026/01/01】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が1月1日、公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施。オフ感溢れる3人の姿が話題を呼んでいる。
【写真】ミセスメンバーのすっぴん姿
年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」は『ダーリン』で大賞に輝き、バンド初となる3年連続大賞受賞の快挙を達成。きのう大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」では白組のトリを務め、華々しく「フェーズ2」を締めくくった。
活動休止期間は設けずにきょう元旦から「フェーズ3」が開幕。新たなフェーズを迎えて初の生配信は、ボーカル・ギターの大森元貴、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架の3人が、オフ感溢れる半纏姿でこたつに入りながら和やかなムードで登場した。
冒頭には、大森が「皆さん、あけましておめでとうございます！」と挨拶し、「フェーズ3」と書かれた書き初めを紹介。落ち着いたペースで年末の出来事を振り返り、合間に大森は「メイクすらしてないからね。良いじゃないそういう日があって〜」と打ち明ける場面もあった。
配信を受け、ファンからは「オフ感ある素ミセス最高」「全員ノーメイクかな？お肌ツヤツヤ」「ゆるい感じが素敵」と反響が寄せられている。
Mrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。『青と夏』『点描の唄（feat.井上苑子）』など数々のヒット曲を生み出し人気絶頂の最中、メジャーデビュー5周年記念日となる2020年7月8日に「フェーズ1」完結として突如活動を休止する。
約1年8ヶ月の休止期間を経て2022年3月に「フェーズ2」開幕として活動を再開。『ダンスホール』（2022）、『Soranji』（2022）、『ケセラセラ』（2023）、『ライラック』（2024）などリリースした楽曲は軒並みヒット。2025年でデビュー10周年を迎え、10月から12月にかけて5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を成功させた。（modelpress編集部）
◆ミセス、オフ感溢れる姿が話題
◆ミセス、元日にフェーズ3幕開け
