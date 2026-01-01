元TOKIO松岡昌宏、新会社「MMsun」始動＆事務所Instagram開設 所属アーティストに過去共演女優の名前も
【モデルプレス＝2026/01/01】元TOKIOの松岡昌宏が1月1日「株式会社MMsun」を設立し、事業を開始したことを発表。同社の公式サイトにて明らかとなった。
【写真】新会社Instagramに投稿された松岡昌宏の近影
公式サイトでは「株式会社MMsun始動のお知らせ」と題し「この度、2026年1月1日より『株式会社MMsun』を設立し、業務を開始致しましたことをご報告申し上げます」と発表。「新たな一歩を踏み出す株式会社MMsunに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と代表取締役である松岡からのコメントが添えられている。
所属アーティストは松岡のほか、2025年「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」で松岡とも共演していた川久保三子の名前が記載されており、出演情報として、1月5日より放送のNHK夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」の情報が掲載されている。また、同日同社Instagramも開設され、「株式会社MMsunとして、公式Instagramアカウントを開設致しました。松岡昌宏、 川久保三子の最新情報などをスタッフがお伝えして参ります。ぜひ、フォローしてお楽しみください」と報告。「尚、弊社はXアカウントの運用はしておりません。また、松岡昌宏個人でのX、 Instagramアカウントはございませんので、お間違いないよう、お願い致します」と付け加えられている。
STARTO ENTERTAINMENTは2025年11月3日、株式会社TOKIOとのエージェント契約を同年12月31日をもって終了すると発表。松岡は12月28日、自身のラジオで新会社設立について「離れることによって新しくできることもあります。そこを重きを置いた選択です」とし、「1月1日から、私の新しい株式会社MMsunというところで、自分は行動していきますので。ホームページも1月になれば立ち上がるので、仕事などあったりするならそちらを調べていただければ」と今後についても言及していた。（modelpress編集部）
