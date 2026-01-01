¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢ÆóÎØÌÈµö¼èÆÀÊó¹ð ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤¿¤¬¤ë¡Ö°¦¼Ö¡©¡×¡ÖºÇ¶¯Èþ½÷¥Ð¥¤¥«¡¼ÃÂÀ¸¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/01¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×17ºÐÈþ½÷¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤¿¤¬¤ë
¾®Ô¢¤Ï¡ÖÊó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡ªº£Ç¯Ãæ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Î²£¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¼Ö¡©¡×¡ÖºÇ¶¯Èþ½÷¥Ð¥¤¥«¡¼ÃÂÀ¸¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ð¥¤¥¯»Ñ¡×¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¼èÆÀÊó¹ð
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
