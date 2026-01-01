¤µ¤é¤Ð¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ö¥Ò¥â»þÂå¡×¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¡µ×¡¹Ï¢Íí¤Î¸µ¥«¥Î¤«¤é¡Ö½Ð»º½Ë¤¤¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì...ÊÖ»ö¤Ï
¥Æ¥ìÅì¤Î¿·Ç¯¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¥¸¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¤Ã¦ÎÏ·ÏËÜ³ÊÇÉ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£2026Ç¯1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼½ñ¤ÇÆÝ¤à¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤ò½ä¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¶Ã¤¤¢¤ê¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÈÄÂ¤â¤´ÈÓ¤â¤ß¤ÊÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿
½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤¢¡×¤ä¡Ö¤³¡×¤Ê¤É¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼½ñ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ì¤Æ½Ð±é¼Ô¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ë¡£
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤µ¤ó¤¬ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ò¥â»þÂå¡×¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¨¥Ð¡¼¥¹Ä®ÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤¹¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÁÇ´¨ÉÏ¡Ê¤¹¤«¤ó¤Ô¤ó¡Ë¡×¡£ÂçÊÑÉÏË³¤Ç¡¢¤«¤é¤À°Ê³°¤Ë²¿¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖËÜ¿Í¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¼þ¤ê¤â°Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¿·²ò¼á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤Ë»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¡£MC¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿¹ÅÄ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤À¤¤¤ÖÁÇ´¨ÉÏ...¡×¤È¿¶¤ë¤È¡Ö¥Ò¥â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ò¥âÁÇ´¨ÉÏ¡×¤È27ºÐÅö»þ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤´ÈÓÂå¤â²ÈÄÂ¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å2¿Í¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÎLINE¤Ë¡Ö¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èà½÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ÃÈåÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢7Ç¯¤¯¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤â¡Ö¿´¤ÏÁÇ´¨ÉÏ¤ä¡×¤ÈÈà½÷¤òÌµ»ë
¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡ÖØò²ù¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÈà½÷¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈÃæ¤Ëµ×¡¹¤ËÈà½÷¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö½Ð»º½Ë¤¤¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ö¥Ò¥â»þÂå¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµ»ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¼þ¤ê¤«¤é¥¥ã¡¼¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤á¤¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡Á¡ª¡×¡£
ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦ÁÇ´¨ÉÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤ÏÁÇ´¨ÉÏ¤ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Î±ü¿¼¤µ¡×¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë