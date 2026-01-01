

Snow Man

Snow Manが、2025年12月31日の大晦日にYouTube生配信「Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト□大作戦?!〜」（□は白抜きハートマーク）を実施した。｢たくさんのファンのみなさまと一緒に大晦日を過ごしたい｣というメンバーの想いから始まった本企画は3年目を迎えた。最大同時接続数は95万人を超え、盛り上がりを見せた。

【動画】Snow Man、大みそかに行われたYouTube生配信アーカイブ

今年の大晦日配信は、ファンから届いたリクエストをもとにメンバーが楽曲・演出などをセレクトした全5ブロック構成のライブ配信。

1stブロック「シングルランキングコーナー」はSNS総再生回数10億回超えの「カリスマックス」からスタート。今年のSnow Manを象徴するような曲で、スタートから大いに盛り上がった。その後「Grandeur」「Dangerholic」「タペストリー」「We’ll go together」を続けて披露し、5位~1位までのランキング形式でシングル曲を披露した。

2ndブロック「演出家はあなた〜Snow Man'sソングスセレクション〜」では、ラウール・渡辺翔太・阿部亮平が「ミッドナイト・トレンディ」を披露し、向井康二・目黒蓮が「君は僕のもの」を、岩本照・深澤辰哉・宮舘涼太・佐久間大介が「I・だって止まらない」をアクロバットを交えて披露した。また佐久間大介ソロ曲の「守りたい、その笑顔」は佐久間と他メンバー8人、メンバー全員でのパフォーマンスを見せた。最後は全員で「ガラライキュ!」を歌唱し、回転寿司屋のセットでの意表を突くパフォーマンスを見せた。

3rdブロック「演出家はあなた〜カバー'sソングスセレクション〜」では事務所の大先輩の楽曲である KinKi Kids「Bonnie Butterfly」やKAT-TUN「LIPS」、嵐「Love so sweet」などの名曲をメドレー形式でカバーし、ファンを喜ばせた。

4thブロック「リアルタイムリクエスト大作戦」では、視聴者のリアルタイム投票で披露する楽曲を決める企画を実施。投票で選ばれた「ばきゅん」を披露しファンの声に応えた。

5thブロック「シメのコーナー」では「SERIOUS」や「EMPIRE」などのクールな人気曲を披露した。最後は「ブラザービート」で締めくくり、デビュー5周年を迎えた2025年の大晦日生配信もSnow Manらしい年末イベントとなった。

YouTubeでアーカイブ配信が行われている。