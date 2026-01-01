長澤まさみ、結婚を発表 小手伸也も“ご報告” 『コンフィデンスマンJP』劇中のような展開にファン「やはり五十嵐は」
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を発表した。『コンフィデンスマンJP』の共演で知られる俳優の小手伸也も“ご報告”した。
【画像】お相手の福永壮志監督
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、
これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せ、直筆署名を添えた。
Xでの「ご報告」を引用したのが小手だった。「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と“ご報告”。「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とボヤきながらも「ご結婚おめでとうございます」と祝福していた。
このやり取りにファンは「五十嵐には作戦をいつも全貌教えてくれないからなぁダー子は」「作品の外でもしっかりと五十嵐の扱いを続けているダー子が好き」「やはり五十嵐は教えてもらってなかったみたいで……（笑）」「ダー子ですから。隠し事ありますよ」と反応していた。
【画像】お相手の福永壮志監督
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せ、直筆署名を添えた。
Xでの「ご報告」を引用したのが小手だった。「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と“ご報告”。「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とボヤきながらも「ご結婚おめでとうございます」と祝福していた。
このやり取りにファンは「五十嵐には作戦をいつも全貌教えてくれないからなぁダー子は」「作品の外でもしっかりと五十嵐の扱いを続けているダー子が好き」「やはり五十嵐は教えてもらってなかったみたいで……（笑）」「ダー子ですから。隠し事ありますよ」と反応していた。