■ニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会：1日、群馬県庁発着7区間100km）

&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」

新年最初の駅伝No.1決定戦「ニューイヤー駅伝」は、創部10年目のGMOインターネットグループが大会新記録で悲願の初優勝を果たした。

7区アンカーのルーキー・鶴川正也（23）は歓喜のフィニッシュテープを切ると、すぐさま仲間のもとへ。「初優勝のゴールテープだったので、もう本当に嬉しくて、1区から6区の選手と沿道とテレビの前で応援してくださった皆さんに、感謝の気持ちを持ちながらゴールして本当に最高の景色でした」と最高の形でのニューイヤーデビューに。

GMOはグループ創業30周年、創部10年目という節目に見事初優勝。伊藤公一監督（49）は「もう優勝というのはチームにとって変えられない目標。しっかりとトレーニングをするだけでした」とこの1年を振り返った。

1区は東京世界陸上マラソン代表の吉田祐也（28）。有力選手揃いの中、トップと5秒差の9位でタスキリレー。「僕はもうほとんど何も仕事しなくて、他の選手たちが一生懸命頑張ってくれたおかげだと思いますので、本当にチームメイトのみんなに感謝したい」と労った。

エース区間の2区でトップに立った今江勇人（27）は、22人抜きを達成したサンベルクス・吉田響（23）とのデッドヒートに触れ「ハイペースで進んでて、その中でフレッシュなルーキーたちがいたので、僕は年齢的にも上なんですけど、負けられないなっていう気持ちが一つと、あそこの競ってるところで、先頭に渡すか渡さないかがチームの流れに直結するので、意地で先頭に渡そうと思った」と話した。

5区でそれまでの区間記録を36秒も更新した青学大OBの太田蒼生（23）は「前の選手たちが、先輩方がいい位置で持ってきてくれたので、その勢いに乗って、楽しく走ることができました」と振り返った。

中盤以降は独走状態ともいえる戦いぶりをみせたGMO。強力布陣で挑んだ今大会は、終わってみれば2位のロジスティードと2分27秒の大差をつけ、大会新記録の圧勝で締めくくった。

