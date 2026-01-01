「二分脊椎」と診断されたときの注意点は？治療法と完治できるのかも医師が解説！

二分脊椎は妊娠6週目の胎児が脊柱管の形成不良によって引き起こされる重い病気です。出生後に早急な手術を有するほど危険性の高いものから、出生時におしりから腰にかけての異常なくぼみ、毛髪組織、色素異常（母斑）により発見される場合まで様々です。

しかし胎児の長い人生に関わる大事な選択が迫られるからこそ、事前に診断方法や検査の仕方など適切な知識を身に着けておかなければなりません。

そこでこの記事では二分脊椎の治療方法と予後について解説します。

二分脊椎の治療と予後

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

二分脊椎の治療方法を教えてください。

最も損傷の激しい開放性脊髄髄膜瘤の場合は、すぐに欠損した皮膚を塞ぐ手術を施します。脊髄から細菌が侵入すると合併症や感染症を引き起こしかねないので、早急に対応しなければならないのです。

一方で外傷のない脊髄脂肪腫の場合でも、脊髄が背中側の皮膚まで伸びきった状態なので外科手術が必要です。脊髄を正常な位置へ戻し、本来の神経の働きを促します。

潜在的な二分脊椎の治療は骨の損傷がない限り、リハビリや外来で修復していくことになります。

ただし排泄機能に問題が見られるときは泌尿器科に通うことがあるので、日常生活で異変がないか意識しておきましょう。

二分脊椎は完治するのでしょうか？

神経管の閉鎖や皮膚を塞ぐ治療は行えますが、脊髄そのものが損傷・変形していると完治はできません。手術も大規模になるため、塞いだ跡が残ってしまうことも考えられます。

また下肢の麻痺が重度だとリハビリを行っても正常に戻らないこともあり、確実に治るとは言い切れないのが現実です。

ただし医療技術やサポーターの性能が上がっており、早期の対応で正常な歩行ができるようになる確立は次第に高まっています。そもそも症状が軽く治療を必要としない人もいるので、完治の見込みがない病気ではありません。

家族が二分脊椎と診断された場合に気をつけることはありますか？

潜在性の二分脊椎の場合は生活における制限は特にありません。定期的に整形外科などを受診して回復を目指しましょう。

しかし胎児が発症したケースでは長期間のリハビリが続くため、前向きに運動を行うような動機付けが非常に大切です。“やってもらうことが当たり前”の習慣が身についてしまうと、乳児期に身に着けたい学習能力が大幅に低下してしまいます。単に運動を促すのではなく、自らが好奇心を持って取り組めるような接し方を心がけてください。

神経症状は生後すぐにはみられませんが、1歳以降で下肢運動障害、感覚障害、下肢の変形や左右差、尿が出にくい、便秘が悪化するなどの症状となります。このため、小児科・整形外科・泌尿器科などが共同して診療にあたります。神経症状など生活に支障がなければ、経過観察となります。

また遺伝的に二分脊椎を繰り返さぬよう、妊娠が想定される場合は早い段階から葉酸を多く含んだ食材を食べるように心がけましょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

小さな胎児の背中にある異様な腫瘍を見ると誰しもショックを受けますが、親御さんは過度に気を落とさないことが大切です。早期の治療が鍵となる病気なので、精いっぱいの力で生まれてきたお子さんのためにも素早い決断を心がけてください。

。専門医師が想定される全てのリスクをお伝えしながら、常に最善で具体的な治療方法を提案します。恐ろしい病気ではありますが、リハビリも決してあきらめずに取り組んでいきましょう。

二分脊椎は主に胎児が発症するため、精神的な面でも負担の大きい病気です。

大規模な手術を受けても長期間のリハビリがあることから、心が晴れない日々が続くと考えられます。

しかし重要なのは「前向きに生きられるような好奇心を与え続けること」です。どんな時でも寄り添って、笑顔を絶やさないことを忘れないでください。

現代は治療方法や発症リスクが低減できる取り組みが確立されています。今回の内容を参考に、適切な知識を身に着けておきましょう。

