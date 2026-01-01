2026年の元日、新潟市のショッピングモールで初売りが始まりました。



新潟市江南区のイオンモール新潟亀田インターでは、午前8時の開店を前に行列ができました。店内には様々な福袋が並ぶほか、食品や日用品の詰め放題が人気を集めていました。





■買い物客

「詰め放題はイベントとして楽しいし、安いに越したことはないので非常にありがたい」

■イオンスタイル新潟亀田インター 上山智店長

「長引く物価高騰に対して、お得をお客様に届けられるように企画させていただいた」



イオンスタイル新潟亀田インターの初売りは、1月4日までです。