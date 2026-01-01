フリーアナウンサーで、バスケットボール日本代表の渡邊雄太さんと結婚した久慈暁子さんが１日、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を公表しました。

【写真を見る】【久慈暁子】第１子妊娠を報告「新しい命を授かりました」「新しい家族に会える日を楽しみに」 夫はバスケ日本代表の渡邊雄太





久慈さんは「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶をすると、「新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と、第１子を妊娠したことを明かしました。









久慈さんは、年末からハワイに滞在しているようで、カピオラニ公園でベンチに座り、ダイヤモンドヘッドを眺めている夫婦のバックショット写真を投稿。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」と心情を綴り、「本年もどうぞよろしくお願いいたします」と、書き記しました。









この投稿に、「ご懐妊おめでとうございます」「新年からめでたい」「お身体ご自愛くださいね」など、祝福のコメントが寄せられています。









久慈暁子さんは、1994年7月13日生まれの岩手県出身。スポーツ栄養プランナー、ペイントインストラクターなどの資格を所持しています。

2022年5月27日に、バスケットボール日本代表の渡邊雄太さんとそれぞれ自身のインスタグラムで結婚したことを連名で報告しています。









【担当：芸能情報ステーション】