若手芸人発掘の名物番組、日本テレビ「ぐるナイ おもしろ荘2026」が31日深夜に放送され、個性派芸人の優勝に沸いた。

ゲストに天海祐希らを迎えて、若手芸人のおもしろ審査を実施。そこで優勝したのはサンミュージック所属のピン芸人・アリだった。

アリはインドとパキスタンのハーフで36歳。「7年前に一緒にフットサルをやった」とナインティナイン・矢部とは“旧知の仲”と自己紹介した。

名前のアリを使い、「アリかナシかで言ったら」「アリ！アリ！」と叫ぶのが持ちネタ。独特なハイテンションにスタジオは大笑いとなり、天海は涙を流して笑っていた。

モデル業も兼務していると紹介され、アリは「一応、エンポリオ・アルマーニのモデルもやらせてもらってます」と自己紹介した。

優勝が決まると「うれしい〜」と絶叫。矢部に「ちなみに先月の月収は？」と聞かれると「お笑いだけだと2000円」と告白した。優勝者の100円玉つかみ取りでは「6万9900円」を獲得。約35カ月分の月収を得たことになるが、「これでみんなで打ち上げに行こう！」と他の芸人を招待し、「打ち上げに行くのは？」「アリ！アリ！」と大合唱となり、矢部から「お前すげえな。会場をを一つにするな」と笑われた。