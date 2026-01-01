お笑いコンビ「天竺鼠」（てんじくねずみ）が１日に解散を発表した。川原克己が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを同日に更新し、相方の瀬下豊と出演して報告した。

川原は「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠 川原 究極シリーズ】」と題した動画をアップ。約２１分の動画の後半で、川原と瀬下が椅子に座って話し始めた。川原は「ちょっとここで天竺鼠としてお知らせがございます。天竺鼠、２０年以上…このたび、天竺鼠、解散いたします」と報告した。

川原は話を続け「２人で話し合った結果ですね。何回か話し合って、今後のことについてですね、２人で話し合ってきたんですけども。解散という方向に話が進みました。理由…ひとつだけです。大きな理由がひとつ、あるんですけども。昔の友だちの頃に戻ろうということになりました」と解散理由を説明した。

これまでを回顧し「学生のころから一緒にいまして、大阪に行って。鹿児島から大阪にいって、ＮＳＣに入ってやってきたんですけど。友だちから仕事のパートナーになったわけですね。その、友だち（の頃に）戻ろうということになりました」と振り返った。当時は「克己」「豊」と呼び合っており、「克己、豊に戻ろうと。本当にお互い、これでいいのかと。やっぱ、克己、豊と呼んでた頃に戻ろうかとなりました。非常に前向きな、勝手ながらではありますけど、各々の幸せを考えた時に、解散ということが一番、自分らにとってベストだというところに至りました」と語った。

瀬下は「今は解散のさみしさよりも、友だちに戻れる楽しみのほうが勝っております。これからは友だちに戻れたので、人生の相談なども色々聞いてもらいたいなと。昔の頃に、飲みながらでも、いいんじゃないかと思っております」とコメントした。

天竺鼠は２００４年０４月に結成。「キングオブコント」では２００８、２００９、２０１３年でファイナリストに残り、１３年の「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ」でもファイナリストになるなど活躍した。