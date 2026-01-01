映画、テレビで活躍の米俳優が死去、71歳 「ザ・ファイブ・ブラッズ」などに出演
俳優のイザイア・ウィットロック・Jrさんが死去した。71歳だった。ドラマ「THE WIRE/ザ・ワイヤー」やスパイク・リー監督作「ザ・ファイブ・ブラッズ」などで知られたイザイアが12月30日、短期間の闘病の末に息を引き取ったことをマネージャーが伝えた。
【写真】イザイア・ウィットロック・Jrさんが出演した「ザ・ファイブ・ブラッズ」
インディアナ州サウス・ベンドに生まれたイザイアは、1987年の「女刑事キャグニー レイシー」などに出演、その後は「ロー オーダー」シリーズなどでもおなじみの顔となった。
代表作となった「THE WIRE/ザ・ワイヤー」では汚職まみれの上院議員クレイ・デイビスを好演、「Veep/ヴィープ」「Your Honor/追い詰められた判事」などにも出演した。最後の出演ドラマは「ザ・レジデンス」となった。
また、映画界でも活躍、アカデミー賞監督のリーのコラボレーターとしてよく知られており、「25時」（2002）、「セレブの種」（2004）、「ブラック・クランズマン 」（2018）、「ザ・ファイブ・ブラッズ」（2020）など計6本に出演した。
（BANG Media International／よろず～ニュース）