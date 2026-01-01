先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（8）。12月30日に母親がInstagramを更新し、様々な場所でリハビリをしているりおなちゃんの様子を公開した。

【映像】りおなちゃん リハビリをしている様子（複数カット）

2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、歩行訓練具を使ってリハビリに励む姿や初めて1人でひざ立ちする動画など、日々の様子を紹介している。

リハビリをするりおなちゃんの様子を公開

2025年12月30日には、次のように投稿した。

「毎年恒例、年末のリハビリ大阪旅に行ってきました。今年でリハビリも丸3年が経ち、なんとなくそろそろ、一生歩けない未来も考え始めなきゃいけないのかな〜なんて思う日もたくさんあったんですが、本っ当〜にたくさんの方が支えてくれて気にかけてくれて、理央奈ちゃんに良くなってもらいたい!って思ってくれているのを改めて実感した年末でした。素人の私たちには感じられないちょっとした変化も、プロの先生方から見て『あ、良くなってるね！』と色んなところで言ってもらい、もうちょっと頑張っていいんだ！っていう、来年からのやる気とパワーも頂いた気がします。お陰さまですごく良い年末になりました。本当にありがとうございます」（りおなちゃんの母親）

この投稿に、「歩けるようになるとずっと信じて願っています」「毎回勇気をもらってます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）