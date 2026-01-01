ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、同局「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」で第１子が誕生していたことを発表した。

安住アナは富士山上空から初日の出を眺めるべく、ヘリコプター内から生中継で出演した中、「さて、初日の出までちょっと時間があるようなので、話題も尽きたようなので私の方から一つ皆さまに報告がありますので」と前置きし「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして。家族が一人増えました」とサラリと報告。スタジオの杉山真也アナ、吉村恵里子アナ、宇賀神メグアナは「えぇ！？」と仰天していた。

その後も「３２８８グラム、女の子が生まれました」と説明。「私事ですが、結婚の時も視聴者の皆さま方に大変お祝いのコメントをいただきましたので、視聴者の皆さん方に是非報告をと思いました。本当にありがとうございます。これからも仕事を一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と語った。

その後すぐに初日の出の話題に移ろうとしたため、杉山アナから「少しお子さんについて少し質問してもいいんでしょうか？父になってみて変化はありますか？」と問われると「どうだろ、特に変わることはないけれど、ただずいぶん年取ってからの子供になりましたんで、健康に注意しなきゃいけないと思ってますけれど」と返答。

また、宇賀神アナから誕生した時期の詳細を問われると「それはね、なんかいろいろ事情があって言うなっていうことになりました」とし、「せっかくぼかしたんですから、同僚なんですからそのへんはすぐに気付くべきですよね」と冷静にツッコんでいた。

子供が生まれてからの生活については「別居婚は変わらずなんでねそんなに会ってないもんですから」としつつ「ただ別居婚に関してもいろいろ言われてるもんですから、あまりそういう風に言わないでください」と冗談交じりに制していた。

安住アナは２４年１月に元タレントの西島まどかさんと結婚を発表した。