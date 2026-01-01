俳優の永野芽郁（26）が2025年12月31日、約2年4カ月ぶりにブログを更新。近況を報告した。

【映像】永野芽郁の近況報告＆最新ショット

現在、Netflix映画の撮影に励んでいるという永野。次のようにファンと約束し、笑顔の最新ショットを投稿している。

「この1年、2025年、メイトの皆さんにはたくさんのご心配をおかけしました。本当に申し訳ないです。そして今日までこうして形に残るもので、お伝えできなくてごめんなさい。伝えたいことも話したいことも沢山あるのだけれど…今もまだ色々と難しくて。いつか、その時が来たら、私から何らかの形でお伝えできると思います。勝手に発信される情報しか、今はみなさんに知ってもらえるものがないから、そちらを信じたくなる気持ちもあるかと思います。でもどうか、目に見える情報だけを信じないでほしいです。ちょっと多すぎて1個ずつ、説明していくのは難しいと思うんだけど…いつか、メイトの皆さんには、絶対に」（永野芽郁）

ネット上では様々な声が…

永野のブログ投稿にネット上では、「復帰を待ってます」「今さらだよな」など、様々なコメントがあがっている。

永野は4月23日、俳優の田中圭との不倫疑惑を週刊文春に報じられ、その後、双方の所属事務所がコメントを発表し、交際関係について否定していた。（『ABEMA NEWS』より）