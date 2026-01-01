北海道といえばの「キハ40」

JR北海道が、前身の国鉄から継承したローカル線向け気動車（ディーゼルカー）「キハ40」の置き換えを進めています。2025年12月時点で、JR北海道が営業運転に使用しているキハ40は残り8両となりましたが、2026年3月のダイヤ改正で定期運行を終了すると報じられています。

【こっちは黄色と緑】旭川から来た「ちょっと異色」のキハ40（写真）

このキハ40の8両はすべて色違いです。苫小牧地区の室蘭本線や日高本線で使用されていますが、どの車両に当たるかはわかりません。カプセルトイのガチャ（ガチャポン）のように、何が出てくるのか分からない状態です。「苫小牧キハ40ガチャ」と言ったところでしょうか。

キハ40は国鉄（日本国有鉄道）時代の1977（昭和52）年に登場した気動車です。主に地方の地域輸送用として普通列車を中心に使用され、JRグループ発足後は旅客会社の全6社が継承しました。

しかし老朽化が進み、JR東海ではすでに引退。JR東日本では「のってたのしい列車」（観光列車）の一部で残っているにすぎません。JR西日本とJR九州では現役車両が数多くありますが、JR四国では置き換えが始まる予定です。

JR北海道のキハ40は数少なくなりましたが、寒さに対する対策が施され、窓が二重になっていることが特徴です。このタイプのキハ40はJR北海道のほか、江差線を継承した道南いさりび鉄道の車両が函館地区で使用されています。

8種類のキハ40

2025年12月現在、JR北海道で営業運転に使用されているキハ40は以下の8両です。

・キハ40-1720 道北 流氷の恵み（黄色）

・キハ40-1747 キハ400 宗谷線急行気動車風（灰色）

・キハ40-1759 国鉄色（朱色とクリーム色）

・キハ40-1779 道東 森の恵み（緑色）

・キハ40-1780 道央 花の恵み（ピンク色）

・キハ40-1790 山紫水明シリーズ 山明（さんめい：緑色）

・キハ40-1791 山紫水明シリーズ 紫水（しすい：紫色）

・キハ40-1809 道南 海の恵み（水色）

キハ40-1720など「○○の恵み」という車両は、「北海道の恵み」シリーズとして2018年に登場しました。車体の色は道内各地域の特色を表現したもので、車内は木目調としています。

「道北 流氷の恵み」のキハ40-1720は、黄色の車体に流氷や雄大な道北の自然を表現したものです。また、「キハ400 宗谷線急行気動車風」のキハ40-1747は、宗谷線の急行「宗谷」などに使用していたキハ400の車体色を復刻したもので、2020年に登場しました。2両とも旭川地区を中心に使用されていましたが、2025年に苫小牧に転入しています。

国鉄色のキハ40-1759は、国鉄時代の気動車の塗装を復刻したものです。2021年に国鉄色に塗り替えられた当時は釧路地区で使用されていましたが、後に旭川地区に転じ、さらに苫小牧地区に転用されました。

「道東 森の恵み」のキハ40-1779は、緑色の車体に釧路湿原の動植物と十勝の実りを表現したもので、釧路地区で使用していたものです。また、「道央 花の恵み」のキハ40-1780は、ピンク色の車体に北海道ゆかりの草花や動物たちを表現したもので、この車両は以前より苫小牧地区で使用されています。

キハ40-1790とキハ40-1791は「山紫水明シリーズ」と呼ばれる普通列車と観光・イベント兼用の車両で、2019年に登場しました。緑色のキハ40-1790が「山明」、紫色のキハ40-1791が「紫水」で、両者で色違いのデザインを取り入れ、車内の壁面や吊手を木製とするなど木質を強調した車内になっています。

また、「道南 海の恵み」のキハ40-1809は、青色の車体に函館の海中や港に生息する生物を表現したもので、函館地区で使用されていました。

少し前まで、道内各地に散っていた「レアなキハ40」が苫小牧に集結しています。これら8両のキハ40は日高本線を中心に使用され、他の気動車に代わって室蘭本線の苫小牧〜岩見沢間でもたびたび使用されています。