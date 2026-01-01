ウェスティンホテル横浜は、「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を12月26日から2026年3月8日まで、「恋するいちごビュッフェ 〜IT’S STRAWESOME！〜」を2026年1月7日から3月31日まで開催する。

アフタヌーンティーは、いちごとリンツチョコレートを使用したマカロンやパンナコッタなどデザート4種とセイボリーを用意する。土休日はいちごのパルフェも提供する。場所は23階ロビーラウンジ。提供時間は3部制で各100分、ナイトアフタヌーンティーも設置する。料金は8,200円から。

ビュッフェは、直径約1メートルのボウルに神奈川県産を含む国産いちご3種を盛った「いちごボウル」を設置するほか、いちごフェイスを描いたマカロン、いちご型のショートブレッドサンド、いちごと柚子のバントケーキ、いちご大福のシェイク、ヴァローナのチョコレートを使ったチョコレートフォンデュなどを用意する。

場所は3階パシフィック・テーブル。提供時間は平日午後3時から4時半まで。料金は大人6,650円、4歳から12歳まで3,325円。チョコレートフォンデュは追加料金で1人1,800円、2人2,800円、各日10セット限定。