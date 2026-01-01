元イタリア代表のレジェンド、ロベルト・バッジョが、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるアッズーリについて自身の見解を述べた。 現地時間12月30日、ドバイの世界スポーツサミットにゲストスピーカーとして出席したR・バッジョは、イタリア代表で同僚だったアレッサンドロ・デル・ピエロとのインタビューで次のように語った。「（セリエAで）選手たちの居場所がなく、代表チームは苦しんでいる」「私が経験したワールドカップでは、チームに明確な骨格となる中心選手がいて、その選手たちを中心に残りの選手たちが血となり肉になり、チームを築いていた」「（リーグの）外国人選手を減らし、若手にもっとチャンスを与えるべきだ。彼らこそが未来だ。それが私の意見だ」

レジェンドは若手の台頭に期待しているようだ。２大会連続でW杯出場を逃しているイタリア代表は、26年３月26日から北中米W杯の出場権を懸けてプレーオフを戦う。 準々決勝の北アイルランド戦は、ホームで戦う地の利もあり、イタリアにしてみれば勝って然るべきゲーム。決勝はウェールズとの対戦が有力だが、イタリアが本来の力を発揮すれば負けることはないはずだ。 R・バッジョが指摘したようにガットゥーゾは、プレーオフで若手にチャンスを与えるのか。注目が集まる。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部