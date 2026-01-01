「お年玉きたー！」「よかった！」FC東京が33歳アタッカーの契約更新を発表。元日の吉報にファン反応「心配していたから嬉しい」
2026年１月１日、FC東京が、33歳のFW仲川輝人とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したと発表した。
2023年に横浜F・マリノスからFC東京に加入し、在籍３年目の2025シーズンはリーグ戦33試合で２得点をマークしたアタッカーは、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「2025シーズンもありがとうございました。
初志貫徹
堅忍不抜
仲川輝人」
元日に届いた吉報に、SNS上では、次のような声が上がった。
「よかった！」
「テルの力は絶対に必要！」
「お年玉きたー！」
「キター！」
「心配していたから嬉しい」
「まだまだ衰えていないよなあ！」
「今季こそ大爆発を。元得点王の意地を」
安堵したファン・サポーターが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
