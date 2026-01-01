【首都圏版】自治体ブランドランキング！ 2位「神奈川県横浜市」を抑えた1位は？【2025年】
大東建託は、全国47都道府県に居住する20歳以上の男女18万2805人を対象に調査を実施し、「いい部屋ネット 自治体ブランドランキング2025＜首都圏版＞」として発表しました。本記事では、そのランキング結果を紹介します。
調査結果によると、認知率は91.6％と非常に高く、特に「良いイメージ」は53.2％と高く評価されています。「悪いイメージ」は4.9％でした。実際に「訪れたこと」があると回答した人も65.4％と非常に高い水準です。
調査結果では、ブランド偏差値105.2と高い評価を得ました。認知率は88.1％と高く、「良いイメージ」も58.0％とトップクラスの評価を得ています。「悪いイメージ」が2.6％と低く、高い認知度と好意的なイメージを両立させています。「訪れたこと」がある人も48.8％と高い水準です。
(文:田中 寛大)
2位：神奈川県横浜市昨年2位を維持した「神奈川県横浜市」がランクインしました。みなとみらいや中華街、元町など、多彩な魅力を持つ日本有数の港町です。
1位：神奈川県鎌倉市1位に輝いたのは、昨年1位を維持した「神奈川県鎌倉市」でした。鎌倉大仏や鶴岡八幡宮などの歴史的建造物、古都の風情、美しい海岸景観といった魅力にあふれる観光都市です。
